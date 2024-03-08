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صنعاء تؤكد "انتصاراً لغزة ضرباتنا متصاعدة" + فيديو

الجمعة ٠٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات يمنية تظاهرات حاشدة وُصفت بالمليونية مناصرة لغزة وتنديداً بجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.التظاهرات التي حملت شعار 'انتصاراً لغزة..ضرباتنا متصاعدة'، باركت تصاعد العمليات اليمنية ضد السفن والمصالح الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية،

العالم - مراسلون

استمرارا في مناصرة ودعم غزة تتجدد التظاهرات الحاشدة في مختلف المدن اليمنية كما هو الحال كل جمعة. فهنا في ميدان السبعين بصنعاء ونحو خمس وعشرين ساحة أخرى تتعالى الهتافات المنددة باستمرار مجازر وحصار الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وتؤكد الشعارات على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال وزير حقوق الانسان في حكومة تصريف الاعمال اليمنية، علي الديلمي ان " ندين جرائم العدوان والهمجية الصهيونية وايضا الدعم اللامحدود الامريكي والاوروبي على وجه الخصوص ونعتبرهم شركاء اساسيين فيما يحدث".

التظاهرات المليونية التي حملت شعار 'انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة' باركت تصاعد العمليات النوعية للقوات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وثمنت كذلك الأدوار البطولية للمقاومة في لبنان والعراق، كما أعلن جمع المتظاهرين الدعم والتأييد للقيادة والقوات اليمنية في كل الخطوات المساندة لغزة والرادعة للعدوان على اليمن.

البيان المشترك للتظاهرات الحاشدة التي عمت عدة محافظات يمنية أكد على استمرار النفير والحراك الشعبي المناصر لفلسطين وقضيتها ودعم خيار القوات المسلحة اليمنية، وجدد الدعوة لتحرك عربي وإسلامي عملي وفاعل لدعم غزة، وكذا تفعيل خيار المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان الاحتلال.

الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته هو ما يؤكد عليه جموع اليمنيين خلال هذه التظاهرات التي تأتي امتدادا لموقف اليمن المساند لغزة.. موقف تقول هذه الحشود إنه لن يتغير مهما كان حجم التضحيات.

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