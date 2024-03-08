حاخام اسرائيلي: اقتلوهم لأنهم سيقتلوننا غدا؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الموضوع الاخر الذي اهتمت به الصحافة الاسرائيلية هو الميناء الذي تنوي الولايات المتحدة اقامته على سواحل غزة لايصال المساعدات الانسانية الى القطاع.

واوضح: ان الصحافة وصفت ذلك بأنه محاولة من الولايات المتحدة للاتفاف على الموقف الاسرائيلي، وأنه محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة لادارة بايدن حول دورها في دعم الكيان الصهيوني وعدم نظرها الى ما يحدث في قطاع غزة.

واشار مراسل قناة العالم الى ان صحيفة يديعوت احرونوت نقلت عن شتريت موشه وهو رئيس مدرسة دينية الذي دعا الى قتل الفلسطينيين، معتبرا ان السبب في حرب 7 اكتوبر هو ان من كان في حرب عام 2021 لم يقتل النساء والاطفال الفلسطينيين واليوم نحن ندفع الثمن.

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