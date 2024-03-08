ابوعبيدة يتوعد الإحتلال ويدعو الشعب الفلسطيني للنفير ضده

العالم - فلسطين

وأردف أبو عبيدة، في كلمته ، بإن "العربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية إلى سدة الحكم في الكيان كانت تخطط قبل السابع من أكتوبر لما تقوم به اليوم في غزة والضفة والقدس، مستندة إلى إرث توراتي مزعوم يدعو علنا لحرق وقتل وتدمير الأمم الأخرى، ومستقوية بعصابات للمغتصبين الصهاينة، الذين بدأو منذ زمن حربهم الدينية المقيتة ضد أقصانا وشعبنا ومقدساتنا وأرضنا".

وأضاف: "الحكومة القاتلة المجرمة.. لو كان في العالم عدل وحق مصان فكان قادتها اليوم مدانين بتهمة ارتكاب المحرقة ضد شعب وأمة، ولكنها شريعة الغاب التي ينعقد فيها ما يسمى بمجلس الأمن، فترتفع فيه يد ظالمة مرتجفة لتعطل كل محاولة ولو شكلية لنصرة المظلومين وردع المعتدين".

وتابع: "أمام هذا الواقع وهذا العدوان، فإننا في كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية حملنا روحنا على كفنا ولا نزال وأدركنا أن العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة لن يرضخه بيان ولا مؤتمر ولا تنديد ولا حتى قرار دولي".

ولفت إلى أننا "أعددنا لعدونا ما يسوءه وكنا قدر الله عليه وقاتلنا ولا زلنا نقاتل منذ عقود طويلة، وها نحن نقاتل في معركة طوفان الأقصى لليوم الرابع والخمسين بعد الـ100، ولا زلنا نكابد هذا العدو المأزوم وجيشه الباغي المجرم خسائر كبيرة فادحة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته".

وأشار إلى أنه "لا زال لدينا المزيد بقوة الله وعونه طالما استمر العدوان على أرضنا براحة ولا هدوء، ولن يفلح في جلب الأمن لا لجمهوره ولا لجيشه المرتعد المرتبك قبل أن يعطي شعبنا حقه وينهي احتلاله لأرضنا ومقدساتنا".

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة: "يا شعبنا وأمتنا ويا أحرار العالم، أننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وفي مطلع الشهر السادس من معركة طوفان الأقصى، وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، نبارك لشعبنا العظيم لأمّتنا الإسلامية قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر طاعات والجهاد والانتصارات".



وأكمل أن "كان المسلمون في بقاع الدنيا يستعدون لاستقبال رمضان، فقد قدمنا قربانا لله شلالا من الدماء الزكية والأرواح الطاهرة، استقبلناه بذروة سنام الإسلام الجهاد والرباط والقتال في زمن عز فيه الرجال. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب".



وتابع: "أمام أمة المليارين، عدو لا يهتم لأهمية قدسية مسجدهم الأقصى الذي يخططون وإن زعموا غير ذلك التضييق على أهله وطردهم وفرض القيود على التعبد فيه، استمرارا للحرب الدينية المعلنة، وإذ لا يراعون حرمة دماء بريئة هي أقدس عند الله من حرمة الكعبة المشرفة".



وشدد في كلامه قائلا: "ندعو كل أبناء شعبنا بالضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48، إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال لفرض الوقائع على الأرض".



واستطرد: "الأقصى لنا وجزء من عقيدتنا ومن أجله انطلقت طوفان الأقصى، ومن أجله قدم أهلنا كل ما يملكون، وشاء الله أن يشرف كل بيت في غزة بهذا الشرف العظيم، فما من بيت إلا فيه شهيد أو جريح أو أسير من أجل الأقصى".



وزاد: "هنيئا لغزة وأهلها هذا الشرف، وإن من واجب كل حر أن يلتحم بتضحيات أهل غزة ومقاومتها، وأن يبدل كل نفيس من أجل أولى القبلتين لإفشال مخطط العدو بتقسيمه زمنيا ومكانيا وصولا إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم".