الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران

العالم - ايران

وقال قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان يوم الجمعة، في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا): "تم تقييم احتياجات المواطنين وتنفيذ عمليات نقل الامكانيات المطلوبة بالمروحيات".

وتابع العميد احمد شفائي: منذ بداية أزمة الفيضانات في سيستان وبلوشستان، كان للحرس الثوري الإسلامي حضور فعال وتمكن من تقديم خدمات قيمة.

وقال قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في سيستان وبلوشستان: بأمر من قائد القوات البرية للحرس الثوري تم التخطيط لتدشين مستشفى، حيث يجري حالياً نقل معداته إلى هذه المنطقة.

وأكد: "سيتم افتتاح هذا المستشفى اعتباراً من صباح غد السبت، ونأمل أن نتمكن من تقديم خدمات قيمة لأهلنا الأعزاء".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت جنوب محافظة سيستان بلوشستان خلال الأيام القليلة الماضية في حدوث فيضانات في بعض المناطق الحضرية والريفية وألحقت أضرارًا بمختلف البنية التحتية والقطاعات الزراعية في هذه المحافظة.

وأدى اشتداد هطول الأمطار إلى تعرض 14 مدينة في سيستان وبلوشستان للفيضانات ، فضلا عن إلحاق أضرار بالجسور وطرق الاتصالات وغرق المنازل في جنوب هذه المحافظة، وفي هذا الصدد، تم تقديم خدمات الاغاثة لأكثر من 24 ألف شخص.

وتضررت خلال هذه الفترة ألف و947 قرية في المحافظة، كما تعرضت العديد من الوحدات السكنية لأضرار كلية وجزئية.