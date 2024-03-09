هدنة غزة المؤقتة والمحاولة الأميركية الأخيرة

العالم – مع الحدث

كيف يقرأ كلام بايدن لحماس أنه يمكنها إنهاء الصراع اليوم إذا أطلقت الأسرى وألقت السلاح؟

ما أهمية دعوة حماس الأطراف الوسيطة للعودة إلى ورقة باريس الأولى ورفض الصفقة الملغومة؟

هل تخشى مصر من التحركات الأميركية بشأن المساعدات لفرض الواقع الحالي في غزة بعد إخفاق المفاوضات؟

ما أهمية كلام الناطق باسم كتائب القسام بالصورة الصوتية أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة في التفاوض وتتسم بالتخطط وتباكي واشنطن على أعداد محدودة من أسرى العدو يؤكد ازدواجية معاييرها؟

وتستضيف الحلقة من بيروت أمين عام حركة عرب بلا حدود د.سامي دياب، ومن بيت لحم الباحث السياسي سهيل خليلية.

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