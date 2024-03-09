أميركا تحارب مع إسرائيل بشكل مباشر في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار سامي دياب إلى أن كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الأخيرة إنما تعد رسالة ثقة ومعرفة وقدرة على الوعي لدى المقاومة في غزة، وأضاف: غزة تعرف ماذا يفعل العدو الإسرائيلي وماذا تفعل أميركا.. هي ليست ازدواجية معايير بل أن أميركا تحارب مع إسرائيل بشكل مباشر.

وشدد على أن محاولة أميركا حماية التجارة إلى إسرائيل وحماية السفن الإسرائيلية وتعريض الجند الأميركيين للقتل، وتعريض البارجات الأميركية إلى القصف.. بمعنى أن أميركا تحارب وتشارك في الحرب.

وحذر من أن أميركا تضغط من أجل الاستفادة من أي خلل أو ضعف في غزة لكي تستفيد منها بأي صفقة.

وفيما أشار إلى أن بايدن ومن أجل الانتخابات الأميركية يحاول أن يرضي الناخب المسلم داخل أميركا، أكد: لكن ليست هناك جدية لا لدى الإدارة الأميركية ولا لدى العدو والإسرائيلي.

وبشأن خطة تهجير الغزيين وصفها سامي دياب بأنها "48 جديدة" وقال: وارد أن تندلع مقاومة كبيرة جدا من سيناء في حال بداية عملية التهجير.. فلو كانت مقاومة في سيناء فسوف تمتد إلى عمق مدينة غزة.

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