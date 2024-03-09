ناشطة مؤيدة لفلسطينيين تمزق صورة صاحب وعد بلفور

العالم - اوروبا

وأظهر مقطع مصور نشرته مجموعة “العمل الفلسطيني” الاحتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة ترش طلاء أحمر على الصورة قبل أن تمزقها بسكين، في أحدث موجة من الاحتجاجات التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء في وعد بلفور أن لندن “ستنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين” وأنها ستعمل على تحقيق ذلك دون المساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قوة كبرى عن دعمها لإقامة وطن لليهود وأعطت دفعة للحركة الصهيونية المتنامية عالميا آنذاك وشكلت ما أصبح حكم “الانتداب” البريطاني المؤقت لفلسطين بداية من عام 1918.

ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي جاء في 67 كلمة.

وانتهى الانتداب البريطاني لفلسطين مع اندلاع حرب عام 1948 بين اليهود والعرب وإعلان قيام إسرائيل وإجبار نحو 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم.

وقالت منظمة العمل الفلسطيني في تعليق مصاحب للمقطع المصور لقد بدأ إعلان بلفور التطهير العرقي لفلسطين من خلال الوعد بأرض تقع في منطقة بعيدة، وهو ما لم يكن للبريطانيين الحق في القيام به على الإطلاق.