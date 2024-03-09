المقاومة ستتخطى جغرافيا المعركة إن ارتكب الاحتلال أي حماقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر لفت الزميل حسين عزالدين إلى أن القدرة الصاروخية التي تمتلكها المقاومة والتي أشار إليها سماحة الأمين العام لحزب الله باتت معروفة وإن لم تكن مكشوفة، وأضاف: العدو والصديق يعرف مدى قدرة المقاومة في حال ذهبت الأمور إلى المواجهة المفتوحة أو إلى تطورات ميدانية تخرج عن الضوابط المعمول بها.

وشدد على أن ما قامت به المقاومة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم هو جزء بسيط مما تمتلكه من قدرات عسكرية، والتي قد تتخطى أيلات ميدانيا، وقال إن المقاومة تمتلك صواريخ بعيدة المدى وصواريخ ذكية ودقيقة يخشاها الاحتلال الإسرائيلي، ما يحدث إرباكا عميقا في الداخل الإسرائيلي وخاصة بين قادته العسكريين والأمنيين.

وأضاف: هم يدركون بأن الـ10 أو 15% مما كشفت عنه المقاومة هو لا زال على الحافة اللبنانية الفلسطينية، وحتى صواريخ فلق وبعض الصواريخ الدقيقة التي كانت تستهدف قواعد بعيدة نسبيا كميرون وحيفا.. هي أيضا ضمن النطاق الذي تعمل به المقاومة بما يتناسب مع حجم اعتداءات الاحتلال.

وشدد على أنه فيما لو ذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى المغامرة التي يتحدث عنها وارتكب حماقة بأن يقوم بقصف مستمر أو توسيع جبهة القتال وتوسيع الاعتداءات التي يقوم بها.. فبطبيعة الحال وكما قال الأمين العام لحزب الله سابقا فإن المقاومة ستتصرف بدون ضوابط وبدون حدود جغرافيا المعركة، وبالتالي سيندم الاحتلال على أي حماقة يمكن أن يرتكبها باتجاه لبنان وسيادته، وهذا الامر يقلق الاحتلال الاسرائيلي.

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