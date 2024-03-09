تحذيرات من ارتفاع كبير للوفيات في غزة في الأسابيع المقبلة نتيجة المجاعة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الفلسطينيون في قطاع غزة وأطفاله يقتلون.. بصواريخ وقذائف ورصاص الاحتلال يقتلون.. وبحصار الاحتلال وتجويعه لهم يقتلون.. وأيضا بمساعدات ضئيلة تلقى على رؤوسهم يصابون ويقتلون.

وبسبب سوء التغذية والجفاف انضم ثلاثة أطفال في مجمع الشفاء الطبي لحصيلة ضحاياه وشهدائه.

ومع هذه الحالات التي يتم إحصاؤها وغيرها الكثير من الحالات غير المعلنة، تواصلت التحذيرات من ارتفاع كبير لعدد الوفيات في الأسابيع المقبلة إذا بقي حجم المساعدات الإنسانية على حاله ومن النقص الكبير في المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والوقود ومن مستويات خطيرة من سوء التغذية يعاني منها مئات الأطفال في غزة وكفيلة بقتلهم جوعا.

الأمم المتحدة أكدت أن كيان الاحتلال يعمد إلى تجويع الشعب الفلسطيني في غزة مستهجنة دفع مجموعة كاملة من السكان المدنيين إلى الجوع بهذه السرعة، متهمة الكيان بتدمير النظام الغذائي في غزة والأراضي الزراعية والبساتين وحتى زوارق الصيد.

وفيما رأى مسؤولون أمميون أن كمية المساعدات التي تم إسقاطها من الجو لن تفعل شيئا لإبطاء المجاعة وأنها تؤدي إلى الفوضى وأقروا بفشل خطير للإنسانية، صرح أحد الخبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الخطة الأمیركية لإنشاء ميناء مؤقت قبالة غزة لجلب المساعدات للقطاع هي مسرحية ساخرة للجمهور الأمیركي ولن تمنع حدوث مجاعة جماعية، فيما تساءلت النائبة الأمیركية الديمقراطية براميلا جايبال عن معنى إنزال مساعدات أمیركية جوا بغزة وبلادها أكبر ممول لإسرائيل عسكريا.

وفي حين نفت الولايات المتحدة تسبب إنزالها الجوي للمساعدات باستشهاد فلسطينيين أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات تسببت باستشهاد وإصابة فلسطينيين عندما وقعت على رؤوسهم لافتا إلى أن جزءا من هذه المساعدات يقع في البحر بينما يقع جزء آخر في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبر المكتب أن عمليات إنزال المساعدات بهذا الشكل تأخذ صفة الاستعراض والدعائية أكثر من الصفة الإنسانية والآدمية والخدمية.

سياسة القتل والتجويع الاسرائيلية الواضحة بشكل جلي أمام العالم لاقت تشكيكا من بعض وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية المتواطئة مع الاحتلال لإخفاء جرائمه أو تمويهها مستخدمة عبارات: 'أزمة غذاء' و'أزمة جوع'، أو 'مأساة الجوع في غزة' متعامية عم فعله الاحتلال ولا يزال من فظائع بحق مئات آلاف الفلسطينيين والأطفال.

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