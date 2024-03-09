الرئيس الايراني يفتتح مشاريع عملاقة في خوزستان

العالم - مراسلون

مشاريع عملاقة تم افتتاحها وزيارات متوالية من قبل رئاسة الجمهوية، كلها امور تشهدها محافطة خوزستان جنوب غربي ايران. تشغيل المشروع الكبير لحقول النفط غرب كارون، وتأهيل مصنع زمزم للصلب ومشاريع اخرى في القطاع الخاص، من أهداف رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي في زيارته الثامنة لخوزستان.

وصرح وزير الصناعة والتجارة والتعدين، عباس علي أبادي لقناة العالم:"المشروع الذي تم تدشينه اليوم من أهم المشاريع المنتجة للفولاذ في خوزستان والبلاد ونظراً لقرب المحافظة من البحر، سيساعدها في المستقبل ان تکون مرکزاً مهماً لتنمية انتاج الفولاذ في ايران".

وقال مدير عام شرکة فولاذ خوزستان في تصريح لقناة العالم:"أکبر مشروع لانتاج الفولاذ الاسفنجي والشرق الاوسط تم تدشينه اليوم بحضور رئيس الجمهورية، المشروع اعتمد في بنائه علی الخبرات والتقنيات الايرانية وهذا انجاز عظيم".

مشروع زمزم ثلاثة في خوزستان للصلب يعد من اكبر المشاريع التي دشنت خلال زيارة رئيس الجمهورية ينتج المشروع ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف طن من الفولاذ الإسفنجي في مرحلته الاولى.

وقال مدير الانتاج في شرکة فولاذ خوزستان لقناة العالم:"المشروع يؤمن أکثر من 600 فرصة عمل لسکان المحافظة وتم تنفيذه بـ150 مليون يورو".

الرئيس الايراني اكد على ضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المشاريع الضخمة، وعد هذا من أهم اولويات زيارته للمحافظة.

للمرة الثامنة علی التوالي يزور رئيس الجمهورية محافظة خوزستان لإکمال عدة مشاريع عمرانية واقتصادية واخری تجارية ذات أبعاد قريبة وبعيدة؛ مشاريع يأمل المواطن الخوزستاني ان تحقق علی ارض الواقع.