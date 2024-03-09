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أنقذوا الطفولة في غزة..

اليونيسف: استشهاد أكثر من 20 طفلا بسبب سوء التغذية في غزة

اليونيسف: استشهاد أكثر من 20 طفلا بسبب سوء التغذية في غزة
السبت ٠٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم السبت عن استشهاد أكثر من 20 طفلا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال مسؤول إعلامي في اليونيسف ان أكثر من 20 طفلا استشهدوا بسبب سوء التغذية والرقم مرشح للارتفاع.

واضاف ان 16 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.

وصرح ان الأرقام عن ضحايا المجاعة وسوء التغذية مخيفة وتنذر بالأسوأ مع تراجع المساعدات

وقال ان النظام الصحي في قطاع غزة غير قادر على التعامل مع الحالات الصحية الخطرة.

واضاف ان أطفال غزة لن يعودوا إلى مدارسهم قريبا حتى لو توقفت الحرب بسبب موجة النزوح الكبيرة

وتابع ان تقييم الأضرار في قطاع غزة غير ممكن حاليا قبل وقف فوري لإطلاق النار.

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