شاهد/استهداف، تشتيت، استدراج، تفجير.. عملية جحيم جنين!

العالم- فلسطين

وظهر في الفيديو، مشاهد لزرْع المقاومين عبوة ناسفة قرب البؤرة الاستيطانية، ثم اشتباكًا مع الجنود واستدراجهم نحو العبوة وتفجيرها فيهم وأُصيب أمس الجمعة، 7 جنود "إسرائيليين" في عملية بطولية مزدوجة، تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة، وذلك قرب مستوطنة "حومش"، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن اثنين من المصابين في العملية حالتهم خطرة. وعقب الإعلان عن الإصابات الخطرة في صفوف الجنود، هبطت مروحيتان تابعتان للاحتلال عند المستوطنة.

وقال إعلام الاحتلال، إن مقاومَين فلسطينيين أطلقا النار على موقع عسكري "إسرائيلي" في محيط "حومش"، ليتم بعدها استدراج الجنود في قرية سيلة الظهر قرب جنين، حيث تم تفجير عبوة ناسفة لحظة تجمعهم.

وقالت الإذاعة العبرية، "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار".

ومن جانبه، علق مسؤول أمني "إسرائيلي" على العملية، واصفاً إياها بـ"القاسية".