شاهد.. ماذا يفعل جيش الاحتلال بشهداء وضحايا غزة تحت الركام؟

العالم - خاص العالم

لليوم الخمسة والخمسين بعد المائة يواصل الاحتلال الاسرائيلي حرب الابادة على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحي في صفوف المدنيين الابرياء، عشر مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها أكثر من مئتي شهيد وجريح حسب الوزارة الصحة في غزة التي اكدت مجددا ان اعداد من الشهداء لايزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يأتي هذا فيما كثف الاحتلال قصفه على جنوب ووسط القطاع. واستشهد وجرح عدد من الأطفال في دير البلح جراء استهداف الاحتلال لتجمعات النازحين. وقصفت طائرات الاحتلال برج المصري الأكبر في رفح، ما أدى إلى تدمير ثلثي البرج في أربع غارات وإصابت عدد من قاطنيه الذين فروا منه قبيل الغارات.

من جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن تسعين بالمائة من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو مائة وعشرة الف شخص.

اما رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش قالت أن الحرب على غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة، داعية إلى وقف ما وصفته بالأعمال العدائية.واشارت الى ان الوضع في غزة الوضع يزداد تدهورا حيث لا يوجد مكان آمن يذهب اليه المدنيون.