واشنطن وحلفاؤها عمليات صنعاء واسعة ومعقدة.. الانوروا:تل ابيب انتزعت اعترافات من موظفينا بالاكراه

العالم - بانوراما

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع ان الهجوم كان بالصواريخ البالستية والمسيرات مضيفا إن العمليتين حققتا الأهداف المرجوة منهما بنجاح موكدا على استمرار الهجمات في البحرين الأحمر والعربي، حتى توقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه هذا واعترافت واشنطن بالهجوم وأعلنت القوات الأمريكية والجيش الفرنسي أنهما تصديا لهجوم يمني واسع ووصفا الهجموم اليمني بالكبيرة والمعقدة .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول : كشف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أن الاحتلال الاسرائيلي أجبر بعض موظفيها على تقديم اعترافات كاذبة بشأن صلتها بحركة حماس ومشاركة موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر. واشارت الوكالة أنها تعتزم تسليم هذه المعلومات لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

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