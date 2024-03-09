مظاهرات في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وأعرب المشاركون في هذه المظاهرات عن تنديدهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع وهتفوا لحرية الشعب الفلسطيني.

كما ندد المتظاهرون بجرائم الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق سكان غزة، ومحاولات تجويعهم وتهجيرهم فضلا عن المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الاوساط الدولية مع هذه القضية.

لندن

وفي هذا السياق تظاهر حشد من داعمي الشعب الفلسطيني في مدينة أورهوس الدنماركية نصرة لغزة، وتنديداً بمجازر الاحتلال.

كما شهدت مدينتا مانشستر ولندن مظاهرات حاشدة مماثلة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد خمسة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.