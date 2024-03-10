ضربة جديدة لشركة طيران الاحتلال نتيجة عدوانه على غزة

العالم - الإحتلال

وقال موقع "واللا" العبري:" إن شركة "صن دور"، قامت بإجراء إلغاءات على رحلاتها خلال الصيف إلى وجهات نابولي وبورتو وزغرب وليوبليانا وبلغراد".



ولفت الموقع إلى أن استمرار العدوان، له عواقبه على عالم الطيران، وخلق صعوبات في استئجار الطائرات بعقود مرنة، وأثر على قدرة شركة "صن دور"، في تشغيل جدول الرحلات المخطط له بالكامل، وجاء قرار إلغاء الوجهات بعد استنفاد كافة الخيارات لتشغيلها.



وشدد على أن العملاء الذين اشتروا تذاكر إلى وجهات من تلك التي جرى إلغاؤها، لديهم عدة خيارات بينها استخدامها عبر شركة إل عال، أو تغييرها لوجهات أخرى، أو استرداد المبالغ كاملة.



وكانت أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية "إل عال"، الشهر الماضي، أنها ستوقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرلندية دبلن وإلى مراكش في المغرب.

وأوقفت "إل عال" رحلاتها الجوية إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، في كانون ثاني/ يناير الماضي، في أعقاب الدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.



وجاء في بيان صادر عن "إل عال" أنه "منذ اليوم الأول للحرب، تتابع "إل عال" التغيرات في تفضيلات الزبائن، وتقوم بملاءمتها مع جدول الرحلات الجوية بموجب ذلك. وفي أعقاب الوضع الأمني المتواصل، فإنه سُجل انخفاض كبير في طلبات المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة في العالم".



وأضافت أنه "بعدما أعلنت الشركة تعليق خط الطيران إلى جوهانسبورغ، فقد تم التعبير أيضا عن تراجع الطلب للسفر إلى وجهات أخرى، بينها دبلن ومراكش. وبدءا من مطلع نيسان/ أبريل 2024 وطوال فصل الصيف المقبل، لن تستأنف إل عال رحلاتها في الخطوط المذكورة".