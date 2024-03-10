المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ مواقع الإحتلال

العالم - لبنان

ووفق المصادر الإعلامية فقد أطلق 36 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله اللبنانية، في بيان لها أن مقاوميها،إستهدفوا مستوطنة "ميرون" بصواريخ الكاتيوشا.



وقالت المقاومة حزب الله أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة، ‏قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:15) من صباح يوم ‏الأحد 10-‌‏03-2024 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وعمليات للمقاومة اللبنانية والفلسطينية وعدوانا إسرائيليا منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بعد إعلان الاحتلال الحرب على قطاع غزة.