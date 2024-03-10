بلدان أميركا اللاتينية تشجب "إسرائيل"

الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

العالم - باختصار

البلدان الغربية بما فيها أميركا التي تدعم الكيان بحربه تشهد تظاهرات تدين الكيان وسياسات دعمه بشدة.

أميركا اللاتينية تشهد بدورها أجواء إدانة شعبية ورسمية واسعة النطاق للحرب التي يشنها الكيان على غزة.

في البرازيل تشهد العاصمة برازيليا تظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني.

المتظاهرون في مدينة ساوباولو دعوا الحكومة للتحرك دوليا لوقف الحرب على غزة.

الرئيس البرازيلي "لويس ايناسيو لولا داسيلفا" شجب الجرائم الصهيونية بشدة داعيا لإقامة دولة فلسطينية.

في شيلي شهدت العاصمة سانتياغو تظاهرات مناهضة للكيان الصهيوني ورفعت الأعلام الفلسطينية.

الرئيس الشيلي غابريل بوريك: هجمات حماس لا يمكن أن تبرر وحشية وهمجية ومذابح إسرائيل بغزة.

الأرجنتين.. العاصمة يوينس آيرس شهدت العديد من مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة الكيان.

الأرجنتين.. المرشحة الرئاسية ميريام بريغمان: الاحتلال وسياسة الفصل العنصري وراء مأساة الشعب الفلسطيني.

كوبا أعلنت في بيان حكومي عن قلقها البالغ إزاء مواصلة الكيان حربه وجرائمه بغزة.

البيان الكوبي: التصعيد الإسرائيلي بغزة هو استمرار لـ75 عاما من الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان.

كولومبيا.. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: الوضع بغزة شبيه بمعتقلات وجرائم النازية.

فنزويلا.. كاركاس شجبت بشدة جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة.

بيان الحكومة الفنزويلية دعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحث المنظمة الدولية على التحرك.

بوليفيا.. الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس: الشعب البوليفي يدين جرائم إسرائيل.

المكسيك.. العاصمة نيومكسيكو شهدت وقفات جماهيرية مناهضة للكيان الصهيوني مقابل سفارته.

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