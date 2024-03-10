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منذ بدء العدوان حتى اليوم..

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطينيين في غزة

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطينيين في غزة
الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوأمريكي في السابع من أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 31,450 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبحسب المصادر ذاتها فإن عدد الجرحى بلغ 72,654 جريحا، لا يزال العديد منهم تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت ثماني مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 85، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 25 شهيداً.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع العدو الصهيوني وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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