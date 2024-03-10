شاهد.. السوريون يحيون عادة "التزكيرة" استعدادا لاستقبال شهر رمضان

العالم - مراسلون

بلباسهم التقليدي العريق اجتمع عدد من رجال دمشق في منتزة يطل على نهر بردى الشهير، مستحضرين احد ابرز الطقوس والعادات الدمشقية الجميلة، استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال عضو بالتراث الدمشقي، هشام الزغبي، ان " التكريزة هي جزء من التراث الشعبي المهم لانها قديمة منذ حوالي 20 -30 سنة وهم يقيمون بهذا الامر وهي قبل شهر رمضان بفترة وتتجمع العائلات وتذهب من اجل وداع السنة الماضية وتستعد لاستقبال شهر جديد"

فيما قال شيخ كار بالفنون التراثية، عدنان تنبكجي، ان " كانوا منذ القدم يحكون الحكايات والمسابقات اللطيفة ويشجعون على التسامح واذا كان هناك خلاف بالعائلة او بين شخصين وخاصة في بيت الحماه دائما ما يكون هناك خلافات بسيطة تحل بهذه التكريزة".

يستقبل اهالي الشام في الجمعة الاخيرة قبل رمضان هذا الشهر الفضيل بعاده دمشقية قديمة تدعى "تكريزة رمضان" حيث يتناولون الطعام و الشراب في مكان طبيعي، والتكريزة تعني الوداع .

واشار شيخ كار التراث الدمشقي، هيثم طباخة، الى انه " نستعتيد الذكريات القديمة واحلى ايام عشانها منذ 1940 الى 1980 تقريبا حيث كنا نذهب الى بساتين كيوان والى الربوة والغوطة والمليحة والزهر كل اهالي الشام كانوا يخرجون هذه هي كانت العادة".

المسحراتي احد ابرز عناصر الشهر المبارك ، كذلك الحكواتي الذي يقص القصص التاريخية مازجاً الخيال بالواقع، كلها من الطقوس والعناصر التراثية التي ارتبطت بالموروث الشعبي الدمشقي الاصيل والتي تضفي عند اهل الشام نكهة خاصة لرمضان .

