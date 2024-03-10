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بالصور.. مراسم إزالة الغبار عن ضریح الإمام الرضا (ع)

بالصور.. مراسم إزالة الغبار عن ضریح الإمام الرضا (ع)
الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أقیمت صباح اليوم الأحد، مراسم ازالة الغبار عن الضریح المقدس لثامن ائمة اهل البیت (علیهم السلام) الامام علی بن موسی الرضا (ع)، في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد).

العالم- إيران

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