فيديو خاص: تقرير يكشف حقيقة عدد شهداء القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الصحة ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 85 شهيدا و130 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

وعلى اعتاب شهر رمضان المبارك واستعداد المسلمين في ارجاء العالم لاستقبال الشهر الفضيل يعاني اهال قطاع غزة المنكوب المحصار الامرّين اي القتل والجوع تحت وطأة حرب الابادة الاسرائيلية التي يشنها الاحتلال منذ اكثر من 5 أشهر.

مزيد من الشهداء و الجرحى الفلسطينيين في اليوم الـ 156 من العدوان الاسرائيلي على غزة، الى جانب مضي الاحتلال في سياسية التجويع التي راح ضحيتها حتى الان 26 طفلا قضوا نتيجة سوء التغذية والجفاف.

واستشهد و جرح العشرات من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، في حين سقط عدد آخر من الشهداء و الجرحي نتجية قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع ارتقى شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تقل مدنيين.

اما في خانيونس استشهد 13 فلسطينيا وجُرح العشرات، إثر قصف الاحتلال خياماً للنازحين غربيّ المدينة الواقعة جنوبيّ القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين، تحت أنقاض المنزلين.

اما على الصعيد الإنساني افادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 26، بعد استشهاد 3 أطفال آخرين بمجمع الشفاء الطبي، مشيرة الى ان الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط.