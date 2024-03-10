المقاومة تقتل ضابط من أقرباء الوزير الاسرائيلي سموتريتش

العالم - فلسطين

كتائب القسام نشرت مشاهدا لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما وأعلنت القسام إن مقاتليها قتلوا جندياً إسرائيلياً من سلاح الهندسة في بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وفي ذات المنطقة ذاتها اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسرائيلية في نفق، وحققوا إصابات في عدد من أفرادها، وأشارت القسام إلى أنها قامت بتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت الاستيلاء على طائرتي كواد كابتر جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

من جهتها اكدت سرايا القدس ان مجاهديها أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفوا بالاشتراك مع فصائل أخرى تجمعات لجنودِ الاحتلال شرقي المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوس جنوبي قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى خمسمئة وتسعة وثمانين ضابطاً وجندياً، وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الضابط المقتول هو ابن خاله.