إعتقال زعيم مافيا فرنسية خطير في المغرب

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وذلك خلال تواجده على أراضي المملكة؛ فيما وجه القاضي جُملة من التهم للمعتقل، أبرزها "جلب مخدرات من قبل عصابة منظمة، وغسيل الأموال".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، في بلاغ لها، أنه قد تم توقيف المطلوب "في سياق عملية أمنية دقيقة استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء".



وتابعت بأن "المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".



تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق في مرسيليا أصدر مذكرة توقيف بحق فيليكس بينغي، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يتزعم مافيا "مرسيليا يودا"، التي تعمل في تجارة وتهريب المخدرات على مستوى دولي.

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني لموقع "هسبريس" المغربي، أنه "تم إخضاع المشتبه فيه الفرنسي لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه، السبت على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، التي قررت إيداعه السجن على ذمة إجراءات مسطرة التسليم".



كذلك، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن سعادته باعتقال بينغي، وكتب في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "تم في المغرب القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا".