الاحتلال يتفنن في قتل الفلسطينيين والجوع أخر سلاحه

العالم - فلسطين

على اعتاب شهر رمضان المبارك واستعداد المسلمين في ارجاء العالم لاستقباله، تستمر مأساة اهالي قطاع غزة المنكوب المحصار تحت الات القتل والجوع الاسرائيلية وفي ظل حرب الابادة الصهيونية.

مزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين في اليوم السادس والخمسين بعد المائة من العدوان الاسرائيلي على غزة، الى جانب مضي الاحتلال في سياسية التجويع التي راح ضحيتها حتى الان ستة وعشرون طفلا قضوا نتيجة سوء التغذية والجفاف والرقم مرشح للارتفاع.

القصف الجوي الاسرائيلي لم يغب عن غزة؛ حيث استشهد وجرح العشرات من الفلسطينيين في استهداف منزل قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة. في حين ارتقى عدد اخر من الشهداء والجرحی نتيجة قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وفي رفح جنوبي القطاع ارتقى شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تقل مدنيين.

اما في خانيونس فاستشهد ثلاثة عشر فلسطينياً وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال خياماً للنازحين غربي المدينة الواقعة جنوبي القطاع.

واستشهد خمسة فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في دير البلح، وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين، تحت أنقاض المنزلين.