رونالدو يرد على صحفي إماراتي باللغة العربية! + فيديو

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وكان نادي النصر خسر أمام مضيفه العين بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الاثنين الماضي، ويحتاج في مباراة الإياب المقررة غدا في ملعبه "الأول بارك" في الرياض للفوز بفارق هدفين للتأهل لنصف النهائي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال إعلامي إماراتي لرنالدو إنه لا يتمنى أن يحقق النصر ريمونتادا (العودة في النتيجة) على حساب ممثل الإمارات (العين)، فرد عليه النجم البرتغالي باللغة العربية ضاحكا: "الريمونتادا إن شاء الله".

وأضاف بالبرتغالية: "روح الانتصارات نملكها وغدا سنقوم بالريمونتادا ونكسب العين.. متأكد أننا سنصل إلى نصف النهائي".