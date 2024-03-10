فيديو خاص: 70 صاروخا على مستوطنة ميرون، القصف بالقصف!!

العالم - خاص بالعالم

هذا فيما دوت صفارات الانذار في مستوطنات اصبع الجليل بعد هجوم بطائرات مسيرة.

لا اعتداءات إسرائيلية على لبنان دون رد، أخرها الجريمة التي ارتكبها طيران الاحتلال في بلدة خربة سلم جنوبي لنبان وارتقى فيها خمسة شهداء أربعة منهم يشلكون اسرة واحدة.

وفي المقابل ردت المقاومة على هذه الجرائم ودعما للمقاومة الفلسطينية باستهداف مواقع عدة لجيش الاحتلال في المستوطنات الشمالية.

المقاومة استهدفت بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون حيث تتواجد أهم قواعد الاحتلال العسكرية في المنطقة الشمالية، وقدرت الصواريخ بسبعين صاروخا.

المقاومة أعلنت أيضا أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرقي موقع بركة ريشا وحققوا اصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع راميا وتجهيزاته وموقع الرادار في شبعا المحتلة محققين اصابات مباشرة.

المقاومة أعلنت أيضا استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمير في موقع المالكية، إضافة إلى تنفيذ هجوم بمسيرتين انقضاضيتين على مرابض المدفعية التابعة للاحتلال في عرعر.

وسائل إعلام عبرية قالت إن صاروخا سقط في منطقة هاردوف في مزارع شبعا المحتلة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنات أخرى في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة تابعة للمقاومة بحسب الإعلام العبري.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فيما يقول المراقبون إن خطوة فتح الجبهة اللبنانية بشكل كامل ستكون خطأ استراتيجيا بالنسبة لكيان الاحتلال.

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