11 عملية للمقاومة الاسلامية في لبنان خلال يوم الاحد

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة الاسلامية في لبنان، استهدفت صباح اليوم ثكنة ومستوطنة ميرون بأربعين صاروخاً ثم استهدفت بدقة مرابض المدفعية في منطقة عرعر في الجولان السوري المحتل بواسطة مسيرتين انقضاضيتين.

وبين الرابعة والخامسة من عصر هذا اليوم معالي جولان كانت هدفاً للمقاومة مرتين بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت المقاومة احدی ناقلة النمير الاسرائيلية في موقع المالكي وايضاً موقع الراهب بصواريخ بركان.

ومن ضمن مواقع الاحتلال المستهدفة خلال اليوم يمكن الاشارة الی الرمسا والرادار، والسماقة ودور كاتريشا وموقع حريتا.