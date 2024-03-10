مخطط التهجير في العقل الصهيوني

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التهجير القسري والابادة الجماعية رکيزتان اساسيتان قام عليهما العقل الصهيوني والاستعمار الاستيطاني. فالمذابح وحروب الابادة لم تغب کما النفي والتهجير طوال تاريخ الاحتلال الصهيوني لفلسطين. وما يجري اليوم في غزة ليس سوی امتداد طبيعي لعمليات التهجير التاريخية التي مارسها الاحتلال القائم حلمه علی دولة يهودية خالصة. فالقارئ في التاريخ الصهيوني يعلم جيداً ان اعتماد التهجير للفلسطينيين ابجدية اساسية في نظم لغة العدو وادبياته، ابجدية خطها مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة ثيودور هرتزل وتقرأها بوضوح في نهج من اتوا بعده.

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