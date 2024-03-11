تظاهرة حاشدة قرب السفارة الأمريكية في إسلام آباد تضامناً مع غزة

العالم _ مراسلون

وقالت نائبة في البرلمان الباكستاني "عائشة سيد" لقناة العالم: نقدم أساورنا وحليّنا لرجال العالم الاسلامي المتخاذلين الذين تركوا غزة لوحدها فهم اشباه الرجال، أيعقل عجز بعض حكام المسلمين عن الضغط لوقف العدوان؟ اينهم اصدقاء امريكا ومن طبع مع كيان الاحتلال لدعم فلسطين كما زعموا؟ هذا اكبر اثبات انهم ليسوا الا عبيدا وعملاء.

كما قال النائب الباكستاني السابق نعيم قريشي: الإدارة الأمريكية شريكة بدماء أطفال ونساء غزة وهي الممولة الحقيقية لآلة القتل والإبادة البشرية الأليمة في غزة، وعليه فليس من المرحب بوجود ممثل لها في باكستان، ونحن كبلد اسلامي نطالب بطرده سريعاً.

وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، يصر الباكستانيون على ضرورة ايقاف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين باسرع وقت ممكن.

وقال أحد المشاركين افتخار حسين شاه: مضى اكثر من 5 اشهر على العدوان، ولم نسمع سوى كلام ووعود كاذبة. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واجبار العدو الصهيوني على وقف آلته الاجرامية باسرع وقت منعا لمواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

کما قالت رئيسة الجناح النسائي في الجماعة الاسلامية في البنجاب محسنة بت: امريكا هي ام الارهاب وهي التي تدعم استمرار العدوان، لذلك فان الضغط عليها ضروري بكل الوسائل واهمها المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، لتعرف واشنطن ان العالم الاسلامي كله جسد واحد.

كما ابدى المتظاهرون استياء كبيرا من تواطئ بعض الدول العربية والاسلامية مع كيان الاحتلال وأمريكا، وشددوا على ضرورة التمسك بوحدة الصف خلف مقاومة الشعب الفلسطيني الباسل لمجابهة أعداء الأمة.