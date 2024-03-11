إلى اين تتجه الجبهة اللبنانية مع الاحتلال؟ والحريديم يهددون بمغادرة 'اسرائيل'

العالم _ بانوراما

وأعلنت المقاومة استهداف المستعمرة بصواريخ كاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.

كما أعلنت استهداف مواقع بركة ريشا وراميا والرادار والراهب، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة فيها.

إضافة إلى ذلك استهدف المجاهدون آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمير في موقع المالكية، كما تم استهداف المرابض الدفاعية في عرعرة بطائرتين مسيّرتين.

هذا ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة وعدد من مستوطنات إصبع الجليل، بعد هجوم بالطائرات المسيّرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: هدّد كبير حاخامات السفارديم برحيل جماعي من كيان الاحتلال الإسرائيلي في حال تم إلزام المتدينين بالتجنيد العسكري، تصريحٌ وصفه وزارء في حكومة الحرب بأنّه يمثّل ضرراً أخلاقياً على المجتمع ويعرّض أمن الكيان للخطر، فيما أكد زعيم المعارضة ضرورة تجنيد المتدينيين أو حرمانهم من التمويل.

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