شاهد/قناص القسام يهدي عمليته للسيد الحوثي والمقاومة اليمنية!

العالم-فلسطين

وفي مقطع الفيديو المنشور الذي نشرته القناة يسمع أحد المقاومين بالقسام وهو يقول:"حنقول لقوات الاحتلال حنصيدكم ز ين ما بنصيد البط.. وحتكون غزة مقبرة إلكم".

وتابع أن "هذه العملية مهداة للمقاومة اليمينية وزعيم انصارالله عبد الملك الحوثي".

وشوهد مقاوم قسامي وهو يوجه سلاحه من فوهة في جدار ويوجهه باتجاه جنديين كانا يقفان فوق سطح أحد المنازل.

ويتم تحديد أحدهما كهدف ثم يسمع مقاوم وهو يقول "جاهزين"، وبعد ترديد "بسم الله والله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" وفي لحظة يتم قنص الجندي الذي يرى وهو يخر إلى جانب رفيقه.

وأظهر مشهد تال من الفيديو تقدم آلية لجيش الاحتلال للتغطية وإسعاف الجندي الذي تم قنصه.

هذا ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة ويكثف جيش الاحتلال قصف المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع، وما زال يستهدف منتظري المساعدات مما خلّف المزيد من الشهداء والمصابين.