الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/قناص القسام يهدي عمليته للسيد الحوثي والمقاومة اليمنية!

الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لقنص كتائب القسام جنديا إسرائيليا جنوب حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

العالم-فلسطين

وفي مقطع الفيديو المنشور الذي نشرته القناة يسمع أحد المقاومين بالقسام وهو يقول:"حنقول لقوات الاحتلال حنصيدكم ز ين ما بنصيد البط.. وحتكون غزة مقبرة إلكم".

وتابع أن "هذه العملية مهداة للمقاومة اليمينية وزعيم انصارالله عبد الملك الحوثي".

وشوهد مقاوم قسامي وهو يوجه سلاحه من فوهة في جدار ويوجهه باتجاه جنديين كانا يقفان فوق سطح أحد المنازل.

ويتم تحديد أحدهما كهدف ثم يسمع مقاوم وهو يقول "جاهزين"، وبعد ترديد "بسم الله والله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" وفي لحظة يتم قنص الجندي الذي يرى وهو يخر إلى جانب رفيقه.

وأظهر مشهد تال من الفيديو تقدم آلية لجيش الاحتلال للتغطية وإسعاف الجندي الذي تم قنصه.

هذا ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة ويكثف جيش الاحتلال قصف المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع، وما زال يستهدف منتظري المساعدات مما خلّف المزيد من الشهداء والمصابين.

روابط ذات صلة

أبو عبيدة يكشف أسماء 4 قتلى من اسرى الاحتلال بغزة

هكذا تم الكشف عن مصیر صديق نتنياهو في غزة

القسام تقصف معسكرا صهيونيا بـ40 صاروخا من جنوب لبنان

شاهد/بعد 'حلل يا دويري'..عبارة جديده من مقاومي القسام!