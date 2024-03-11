عشرات الشهداء بسلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن عددا من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف أحد المنازل بحي الزيتون.

كما استشهد وأصيب آخرون بقصف مماثل استهدف منزلا شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأستهدف قصف مدفعيّ إسرائيليّ شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، اصيب عدد من المواطنين بقصف عدد من المنازل.

وقصف الاحتلال أرضا زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية داخل حي السلام في رفح، بينما شن طيران الاحتلال غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة، ومنزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكانت طواقم الإسعاف قد انتشلت، مساء الأحد، جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.