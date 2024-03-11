الدنمارك تعتبر المستوطنات 'غير قانونية' وعقبة كبيرة' أمام التسوية

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة إكس.

وشاركت الدنمارك، الاتحاد الأوروبي في دعوته كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال راسموسن، إن بلاده "تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة "إسرائيل" إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة".

وفي منشور سابق، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، ما يزيد من توسيع المستتعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقال: إننا "نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".