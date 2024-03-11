صور/مقتل زعيم أخطر فروع تنظيم القاعدة..من هو خليفته؟

العالم-اليمن

وأشار المركز إلى أن من يعرف بـ"المسؤول الشرعي" في التنظيم، إبراهيم القوصي، أكد في تسجيل بُث الأحد، مقتل باطرفي المُكنى بـ(أبي المقداد الكندي)، معلنا أن سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم الارهابي في جزيرة العرب.

ونشر التنظيم الإرهابي صورا لجثمان زعيمه بعد تكفينه. دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الوفاة.

خالد باطرفي

وكان باطرفي، وهو سعودي مولود في الرياض في اوائل الأربعينيات من عمره، تولى قيادة التنظيم الإرهابي في فبراير 2020 بعد مقتل قاسم الريمي في هجوم لطائرة أميركية مسيّرة، علّما أن سلف الأخير ناصر الوحيشي قتل بقصف طائرة أميركية مسيرة في اليمن في يونيو 2015.

خالد باطرفي

وقبل توليه قيادة التنظيم، كان باطرفي يعمل قاضيا شرعيا ومتحدثا رسميا باسم تنظيم القاعدة .

أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم الارهابي، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

سعد محمد عاطف العولقي