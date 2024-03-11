كيف اصبحت قناة العالم جسرا بين الشعبين الايراني والعراقي؟

العالم _ مراسلون

وقال مدير مكتب بغداد أنه كانت هناك قطيعة كبيرة على كافة المستويات بين البلدين من ضمن سياسة حزب البعث الحاكم في العراق، وعملت القناتين "الكوثر" و"سحر" ،قبيل انطلاق قناة العالم، على مد الجسور بين الشعبين الايراني والعراقي واستطاعت بالعمل الكثير من خلال نقل رسائل الجمهورية الاسلامية في ايران والتواصل مع الجمهور في العراق.

وأضاف أن قناة العالم جاءت على قاعدة هاتين القناتين وشكلت انفجارا في التواصل بين الشعبين العراقي والايراني خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين وحزب البعث في العراق.

وأكد ان قناة العالم استطاعت أن تكسب ثقة المواطن العراقي وتوصل رسائل الشعب العراقي ورسائل الجمهورية الاسلامية الايرانية للداعية للصداقة والدين الواحد والثقافة القريبة في كلا البلدين منوها أن هناك تواصل اجتماعي وعائلي وعشائري بين البلدين.

وتابع أن كل هذه الامور عملت عليها قناة العالم واستطاعت من تحقيق انجازات كثيرة في هذا المجال وبناء قاعدة قوية وصلبة للتواصل الاجتماعي والعشائري والاهلي والديني بين البلدين.

هذا وأكد مدير مكتب قناة العالم في بغداد أنه من ابرز ميزات قناة العالم منذ انطلاقها في 2003 هي اولا استقلاليتها ووقوفها الى جانب شعوب المنطقة ومحور المقاومة وثانيا انطلاقها من بلد مستقل يقف الى جانب الحق في جميع انحاء العالم وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: هذا ما جعل قناة العالم مميزة رغم كل المضايقات والحظر الذي تعرض له القناة طيلة السنوات الماضية، لكن من يريد ان يبحث عن الحقيقة واستقلالية الكلمة والاعلام المحترف لابد له ان يتابع هذه القناة.

وأشار الى ان انطلاق قناة العالم قبل عقدين كانت هي تجربة فريدة من نوعها باعتبارها كانت اولى قنوات عربية تنطلق من بلد غير عربي.