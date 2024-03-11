نتنياهو يحدد موعد انتهاء العدوان على غزة!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال نتنياهو في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية الأحد، إنه حصل على دعم ضمني من بعض القادة العرب للمضي قدما ضد حماس، كما زعم أن العدوان على غزة قد ينتهي خلال شهر أو شهرين.

وأكد نتنياهو نية الكيان لتنفيذ هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال، "سنذهب إلى هناك (في إشارة لرفح). لن نغادر"، مدعيا أنه حصل على دعم ضمني من العديد من القادة العرب، دون تسميتهم، للمضي قدما في الهجوم ضد حماس. مؤكدا "أنهم يفهمون ذلك (القادة العرب)، بل ويوافقون عليه بهدوء.." حسب تعبيره.

كما رفض إمكانية وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان طالما بقيت الاسرى محتجزة لدى حماس .

وأسفر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 31 ألف شهيد ونحو 73 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.