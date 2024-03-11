في ذكرى تأسيسها.. ما هي رسالة قناة الإخبارية؟

العالم - مراسلون

وقال السيد مؤيد محمدي وهو أحد أقدم العاملين في القناة: "إن أهم رسائل قناة العالم منذ اليوم الأول من تأسيسها هي نقل الكلمة الحرة بكل صدق وأمانة وفي هذه المرحلة التي يشن كيان الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني تحرص قناة العالم على نقل الصورة من قلب الحدث حيث ساهمت بشكل كبير دحض الرواية الإسرا ئيلية، مشيرا إلى نقل معاناة الشعب العراقي في فترة الاحتلال الأميركي للعراق، حيث كانت ومازالت مصدرا هاما في نقل الأحداث في العراق".

وقالت مقدمة قناة الاخبارية علا قاسمي بعد أن وجهت التحية لمدير القناة سعيد غفاري ومدير الأخبار سمير شوهاني ومدير قسم الانتاج نجاد سيفي بذكرى تأسيس القناة:"إن قناة العالم حريصة على مواكبة الأحدث في كل مكان، وان التقديم التلفزيوني له جاذبيته الخاصة حيث تكون على صلة مباشرة مع الجمهور وكذلك متواجدا خلف الكواليس".