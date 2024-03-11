هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض أبو هليل

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الاحتلال اعتقل أبو هليل بتاريخ 19/11/2023، وهو متزوج ورزق بطفله الأول أثناء تواجده الحالي بالسجن في الثالث من آذار الجاري، كما أنه أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة الـ 5 سنوات.

وشددت الهيئة على خطورة الوضع الصحي للأسرى عامة وللمرضى بشكل خاص، في ظل العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أصبح الأسرى المرضى فريسة للإهمال الطبي المتعمد، ولسوء التغذية، وانعدام أدنى المقومات الحياتية من حيث نظافة الغرف وتقليص ساعات الاستحمام والفورة، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، هذا كله أدى الى تدهور سريع على أوضاعهم الصحية، وجعلهم يواجهون الموت بشكل يومي، في ظل غياب كامل لدور المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر.