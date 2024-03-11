حصة الشخص الواحد من المياه في غزة يصل إلى لترين يومياً

العالم - فلسطين

القصف الاسرائيلي والمجازر والشهداء والجرحى، أصبح مشهد معاناة الفلسطينيين يومياً في غزة، واخر المجازر السبع، هي التي ارتكبها جيش الاحتلال في الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقامت طواقم الدفاع المدني بانتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل عائلة 'أبو شمالة' في حي الزيتون وسط مدينة غزة، ومازال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض ولم تستطيع فرق الإنقاذ انتشالهم لعدم وجود معدات ثقيلة وإمكانيات جراء استهداف الاحتلال لمركبات ومعدات الدفاع المدني.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان إلى اكثر من واحد وثلاثين ألفا ومئة شهيد وعدد الجرحى اقترب من الثلاثة وسبعين الف جريح.

مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح د. مروان الهمص تحدث عن انتشار أمراض معدية بين الأطفال ونقص العلاج خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وحالات من الوفاة جراء نقص الدواء مؤكدا ان ما يدخل من مساعدات غذائية وطبية يغطي 3% فقط من احتياجات الاهالي في القطاع.

وعلى وقع ذلك تتصاعد ازمة الجوع في ظل نقص حاد في الغذاء والماء، وغياب أدنى مقومات الحياة، مما يشكل تحدياً إضافياً لحياة الغزيين.

وتقلصت حصة الشخص الواحد من المياه في غزة إلى لترين يومياً بدلا من 90 لتراً قبل العدوان، ما يزيد المخاوف من ارتقاء مزيد من الشهداء بسبب الجوع والعطش.