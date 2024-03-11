فيديو خاص: صواريخ حزب الله تمشط الجبهة الشمالية!!

العالم - خاص بالعالم

نيران التصعيد تلتهم الجبهة الشمالية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مع ارتفاع حدة العمليات كما ونوعا على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله، اعلنت عن استهداف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهديها ‏‌‏انتشارا للجنود الاسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، وتجمعا آخر في تلة الطيحات بالاسلحة المناسبة.

المقاومة بدأت عملياتها اليوم بهجوم جوي ‏بأربع مسيّرات انقضاضية استهدفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل، مؤكدة إصابة أهدافها ‏بدقة‎، كما استهدفت ‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة.

وتواصلت عمليات المقاومة عبر استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، مع حديث لمصادر اعلامية عن إطلاق صليات صاروخية مكثفة من الاراضي اللبنانية باتجاه هدف معاد في الجليل الأعلى.

صليات أكدها الاعلام العبري بتسجيل اطلاق 22 صاروخا نحو الجليل الغربي، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مستعمرات القطاعين الغربي والشرقي.

وزير الحرب الاسرائيلي الاسبق أفيغدور ليبرمان اعتبر ان ما يحصل في شمال فلسطين المحتلة خزي وانكفاء وأنه مس قاتل بالردع الاسرائيلي.

انكسار الجبهة الشمالية تعكسها صافرات الانذار التي لا تكاد تتوقف في مستوطنات الشمال، من كريات شمونة إلى شتولا معالوت ترشيحا، مع انفجارات تسمع في وادي هونين وحرج راميم.

جيش الاحتلال رد على عمليات المقاومة عبر غارات جوية استهدفت منزلا في بلدة الجبين جنوب لبنان وغارة اخرى طالت بلدة بليدا على الحدود الفلسطينية.

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