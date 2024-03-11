المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع أبعد نسبياً عن الحدود

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان يوم الاحد، شهد سلسلة كبيرة من العمليات العسكرية كان أبرزها عملية استهداف مقار قيادة الدفاع الجوي في ثكنة قيلع في الجولان السوري المحتل بأربع مسيرات انقضاضية.

واستهدفت المقاومة الاسلامية تجمعات وجنود الاحتلال في موقع السماقة وموقع المرج وموقع الطيحات ومثلث الطيحات كما استهدفت آليات عسكرية وجنود الاحتلال كانوا يتموضعون في محيط موقع الراهب وموقع جل العلام.

وتمكنت المقاومة الاسلامية في لبنان من التعامل مع احدی المسيرات بالاسلحة المناسبة ما ارغمها علی الانكفاء الی الداخل الفلسطيني المحتل.