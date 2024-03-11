عشائر غزة تؤكد رفض خطة الاحتلال واجراءات اسرائيلية غيرمسبوقة في القدس

العالم - بانوراما

وتطرق برنامج بانوراما في محوره الاول الی تحذير مصادر مقرّبة من حركة حماس من أي تعامل مع الاحتلال تحت أي مسمى. وأكد المصدر أنّ المقاومة ستضرب بيد من حديد في مواجهة من يعبث بالجبهة الداخلية في غزة. وأكد تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية أنه ليس بديلًا عن أي نظام سياسي فلسطيني، وأنّ الخطة الإسرائيلية لإدارة القطاع من قبل العشائر مرفوضة، مشدداً على حرمة التعامل مع الاحتلال.

في المحور الثاني هناک نظرة بانورامية علی تشديد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية والعسكرية غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ونشر آلاف الجنود تخوفاً من أي تحرك فلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح واحتجزت المواطنين وفرضت قيوداً على دخول الشبان للأقصى كما نشرت قوات كبيرةً استمراراً في محاصرة المسجد الأقصى وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان. كما استمرت الاعتقالات والاعتداءات الممنهجة في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. هذا ويترقب الاحتلال قيام انتفاضة كبيرة في الضفة والقدس خلال الأيام القادمة انتقاماً لما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية في القدس وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنّ نتنياهو صادق على مقترح جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش، بأنّ قرار اقتحام الشرطة المسجد الأقصى لا يمكن أن يتخذ إلا بموافقة نتنياهو نفسه.

هذا ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.