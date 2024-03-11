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موسكو: إسرائيل تعرقل التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة

موسكو: إسرائيل تعرقل التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة
الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا بأن إسرائيل تعرقل التحقيقات في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وقالت زابولوتسكايا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "نرحب بأي جهود تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة أثناء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ونحن على قناعة بأن الأمم المتحدة لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات في هذا الاتجاه".

وتابعت قائلة: "تقتل آلاف الأشخاص. وتؤكد المحكمة الدولية للأمم المتحدة احتمالا عاليا لوقوع الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في قطاع غزة، والأمم المتحدة لا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى المكان للحصول على معلومات مؤكدة. وتضع إسرائيل عراقيل بشكل متعمد لمنع الوصول (إلى قطاع غزة)".

وأشارت زابولوتسكايا إلى أن روسيا "دانت بشكل قاطع أعمال العنف المرتكبة ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر"، لكنها على قناعة بأن "هذه الجرائم... لا يمكن استخدامها لتبرير المعاقبة الجماعية للفلسطينيين".

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