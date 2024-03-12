تصريحات تقلب الطاولة على حكومة نتنياهو.. وطبيب عماني يترك بلده لمساعدة أهالي غزة

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يتسحاق قال إنه إذا تم إجبار أبناء طائفته على الخدمة في جيش الاحتلال فإنهم سيحجزون التذاكر ويغادرون الكيان. يوسف أضاف أن الدعوات التي يقوم بها أبناء طائفته هي من تحمي جيش الاحتلال وإن عدم الالتحاق بالخدمة تقليد قديم. هذه المواقف تكشف حجم المأزق الذي تعيشه حكومة الاحتلال مع ارتفاع اعداد قتلاه في غزة وحاجته لتجنيد الآلاف.

هذا ولم تعد عنصرية الاحتلال وقادته السياسيين والدينيين خافية على أحد.. وأحد وجوه هذه العنصرية الحاخام إلياهو مالي. مالي قال إن ما يحدث حرب مقدسة ضد الفلسطينيين والمسلمين وأن القاعدة الأساسية فيها هي لا تحيي أي نفس. مالي أضاف أنه من واجب جندي الاحتلال قتل أي شخص في غزة النساء والأطفال والكبار في السن والرجال. هذا الكلام لا يجذب أيا من ناشطي حقوق الإنسان الذين يختفون حين يتعلق الأمر بكيان الاحتلال.

وفي غزة، أيمن السالمي.. إسم يكتب بحروف من ذهب كما يقول الناشطون.. طبيب عماني ترك سلطنة عمان وتوجه إلى غزة. أيمن السالمي تواصل مع منظمة عالمية لتسهيل دخوله إلى القطاع.. ولم يخبر أحدا بوجهته حتى عبر مدينة رفح.

الدكتور العماني يقوم اليوم بمعالجة العشرات يوميا في قطاع غزة ويقوم بأكثر من عشر عمليات جراحية يوميا. الدكتور أيمن السالمي أكد أن سبب قدومه إلى غزة هو إنساني بعد المجازر والمشاهد البشعة التي شاهدها نتيجة العدوان.