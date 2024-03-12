7 شهداء و20 مصابا باستهداف فلسطينيين ينتظرون مساعدات

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر صحية في القطاع، إن القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي تواصل فجر اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات، فاستشهد منهم 7 واصيب أكثر من 20 فلسطينيا تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما افادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قصفا مدفعيّا استهدف المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، غير النهائية، إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت به وزارة الصحة، أمس الاثنين.

شهيد ثانٍ برصاص الاحتلال شمال طولكرم

أعلنت مصادر طبية ومحلية، بعد منتصف الليلة، عن استشهاد الشاب توفيق عائد فواز حسين (25 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر طبة بأنه جرى نقل الشهيد حسين، من المستشفى العربي التخصصي في 'نابلس، الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وقال مراسل (وفا)، إن الشهيد من سكان الأردن ويحمل الهوية الفلسطينية ويقيم حاليا في قرية كفيرت غرب جنين.

وكان قد استشهد في وقت سابق، الليلة، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم، وذلك إثر اطلاق قوة خاصة إسرائيلية تستقل مركبة مدنية، النار بشكل مباشر صوب شابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث عتيل- علار- زيتا، شمال طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة، قبل أن يتم الاعلان عن استشهادهما.

الاحتلال يعتقل شابا من يعبد

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضي، شابا من بلدة يعبد في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد موفق قبها، من بلدة يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية زبدة بمنطقة يعبد.