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مع حلول شهر رمضان المبارك..

بالفيديو.. ماذا يريد الاحتلال من التصعيد في الضفة الغربية؟

الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

استبدلت أصوات التهليل والتكبير احتفالا بقدوم شهر رمضان بأصوات الرصاص وآليات التدمير في الضفة الغربية المحتلة.

العالم _ مراسلون

بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بحلول هذا الشهر هناك احتلال يسعى جاهدا لتعكير صفو المسلمين في فلسطين حيث اقتحم الاحتلال مناطق مختلفه من الضفة الغربية أكثرها دماراً في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

رمضان ساخن يبدأه الاحتلال بممارسات استفزازية تصعيدية ونشر 23 كتيبة جديدة في الضفة الغربية في محاولة لإشعال توترات جديدة والتضييق على الفلسطينيين والردع عن الالتفاف حول المقاومة.

هكذا بدا حال الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة طولكرم بنابلس التي هي أيضاً لم تفوت اقتحام الاحتلال لتنفيذ حملات اعتقال ومداهمة دون اشتباك وعبوات ناسفة من كتيبة بلاطة التي يستمر الاحتلال في عملياته لإخمادها .

إضافة الى اقتحامات عدة شهدتها الضفة الغربية في مدينة قلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله واعتقالات طالت 25 مواطناً ليصل عدد المعتقلين في الضفة لغربية منذ بداية العدوان على غزة ال 7530 معتقل.

قمع الصوت الفلسطيني واسكاته، هذا ما يريده الكيان الاسرائيلي من اقتحاماته واعتداءاته المستمرة وهواجس تلاحقه خوفا من تفجر الاوضاع في ساحات المواجهة بسبب القيود المفروضة خلال شهر رمضان في الضفة الغربية المحتلة.

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