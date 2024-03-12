معاً لإرساء الأمن والسلام.. مناورات بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا

العالم _ مراسلون

إنّه استمرار المناورات البحرية المشتركة بين قوى بحرية كبرى، فللمرة الخامسة تجتمع إيران مع روسيا والصين وعلى مساحة لا تقلّ عن 17000 كيلومتر مربع وفي شمال المحيط الهندي، في رسالة تظهر أنّ الدول المشاركة اصبحت أكثر تقاربا من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الجماعي ولا حاجة لتواجد قوى الغطرسة العالمية.

وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني في كلمة له: إرساء السلام والأمن في شمال المحيط الهندي وتنفيذ التعاون المتخصص في المجال البحري یعد من بين رسائل المناورات. وخلالها نتمكن محاربة ظاهرة القرصنة والارهاب البحري في المنطقة بالتعاون مع دول الجوار وسوف نزيد هذا التعاون.

عمليات تكتيكية كتدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار، ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة ستشهدها المناورات المشتركة التي يقول القائمون عليها إنّها أدرجت على جدول الأعمال السنوية للبلدان المشاركة، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مزيد من التقارب بينها، بل ويذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك حينما يرون أنّ هذا التلاقي هو نقطة انطلاق نحو تشكيل محور جديد لتغيير موازين القوى في المنطقة .

وقال قائد المجموعة البحرية الروسية العقید البحري انتولي ولينتشكو: نجري هذه المناورات مع إيران وروسيا ونحن سنکون جنب إيران لتوفير امن خطوط المواصلات، ونأمل أن يكون هناك تعاون متزايد في الأمن البحري من خلال هذه المناورات.

كما قال قائد المجموعة الصينية العقيد البحري ليانغ دونغ: إجراء هذه المناورات بشکل مستمر ولعدة سنوات ادی إلى زيادة التعاون البحري لهذه الدول وان هذه القوات اثبتت أن لديها قدرة بحرية عالية.

إذن هي مناورات تحمل شعار "معاً لإرساء الأمن والسلام"، ومن الواضح أنّها تسعى لتعزيز الأمن الملاحي فضلا عن مواجهة القرصنة والإرهاب في المياه وتوسيع التعاون بين طهران وموسكو وبكين.

لهذه المناورة خصوصية واهمية تنبع من حساسية المشهد وتراكم مساحات التوافق العام حول قضايا استراتيجية ملحة تتقاطع فيها البلدان الثلاثة.