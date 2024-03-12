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ما اهمية المناورات المشتركة بين ايران والصين وروسيا

الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الديني ان القوات المختلفة من القوات البحرية في القوات المسلحة الايرانية وحرس الثورة تشارك في المناورات مع روسيا والصين ومراقبين من الدول الجارة والحليفة لنا.

العالم - مراسلون

واوضح انه يقام في اليوم الاول ارشادات وجلسات ارشادية متخصصة وقد اقيمت بنجاح وشارك فيها كل المجموعات والمسؤولين والقادة الذين يشاركون في هذه المناورات وقاموا بتحديد النقاط المهمة وبرعاية من القيادة في هذه المناورات، لافتا الى انه سيتم التنسيق بين غرف العمليات المشتركة تحت لواء القيادة لهذه المناورات .

واضاف ان خلال تلك المناورات ستقام عمليات فرضية مثل الاختطاف واطفاء الحرائق. الى ذلك ستقام في اخر هذه المناورات مسيرات واستعراض للطيران المشارك.

وبین ان الجمهورية الاسلامية طيلة سنوات وهي تقوم بالتعاون مع الدول ودعوتهم للمناورات خاصة في منطقة شمال المحيط الهندي المثلث الذهبي للطاقة في المنطقة،حيث تملك السيطرة على المضيق الاستراتيجي هرمز وهنا تتم اهم المناورات في هذه المنطقة لاهمية الامن فيها.

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