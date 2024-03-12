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مراسل العالم:

﻿بأكثر من 100 صاروخ.. المقاومة ترد بسرعة على قصف بعلبك

الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم وباكثر من 100 صاروخ كاتيوشا ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان أن الاستهداف جاء ردا على العدوان الاسرائيلي على شرق لبنان منذ ليلة امس الذي استهدف مدينة بعلبك وخاصة بعض المناطق القريبة من بلدة طاريا وبلدة انصار في البقاع، مؤكدا أن هذا الاستهداف ادى الى استشهاد احد المواطنين في دروس.

وأكد مراسل العالم أن رد المقاومة جاء سريعا، منوها أن هذا الرد كان اوليا ولم ينتهي بعد.

وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي كثف اعتداءاته بالغارات الجوية واستهدف باكثر من مرة اطراف بلدة حولا الشرقية بالاضافة الغارة التي شنها على قرية عيتا الشعب.

يذكر ان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية، سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك، ومناطق أخرى شرق لبنان، ما أدى الى سقوط شهيد في بلدة دروس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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